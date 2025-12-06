Max Verstappen was uitzinnig van vreugde na de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi. Daarin veroverde hij op magistrale wijze pole position voor de race. “Dit is wat we moesten doen en ik ben ongelooflijk blij dat het gelukt is.”

Dat hij zowel Lando Norris als Oscar Piastri achter zich wist te houden in de kwalificatie betekent dat Verstappen zijn kansen op de wereldtitel weer iets heeft vergroot. Als de viervoudig kampioen namelijk zondag ook als eerste eindigt, komt titelprolongatie dichtbij. Dan mag Norris, die twaalf punten meer heeft dan Verstappen, niet bij de eerste drie eindigen.

“We zullen zien wat het gaat opleveren in de race”, keek Verstappen relatief kalm vooruit. We zullen het maximale eruit moeten halen en dan ook wat geluk moeten hebben.” Dat hij de pole pakte, is stap één. “We hebben voor de kwalificatie iets verandert, dan hielp om de auto nog beter te maken. In Q2 reed ik op gebruikte banden en dat voelde goed aan. In Q3 kon ik op nieuwe banden nog meer pushen, daardoor won ik nog wat tijd. Ik ben hier ongelooflijk blij mee.”

Verstappen weet dat Norris achter hem staat en niet al teveel risico hoeft te nemen in de eerste bocht. Als nummer drie geldt dat wel voor diens teamgenoot Piastri. De Australiër kan namelijk ook nog kampioen worden, maar dan alleen als hij eerste of tweede wordt. En dan is hij ook afhankelijk van Verstappen en Norris.

