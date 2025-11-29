Max Verstappen kan leven met de derde plek op de startgrid voor de Grand Prix van Qatar. “Ik ben in elk geval iets tevredener dan eerst”, zei hij na de kwalificatie waarin hij polesitter Oscar Piastri en WK-leider Lando Norris voor zich moest dulden.

Verstappen weet dat hij, met 25 punten achterstand, zondag vóór Norris moet eindigen als hij nog een kans op de wereldtitel wil houden. De Nederlander zal dan ook in de aanval gaan. “Met P3 op de tweede rij zijn er toch nog wel wat mogelijkheden”, bleef Verstappen optimistisch in een eerste reactie na de kwalificatie. “Wel is het hier lastig inhalen. Het weekend is nog altijd niet geworden wat ik ervan hoopte, maar wie weet kunnen we wat doen in de race.”

De auto voelde voor Verstappen in de kwalificatie iets beter aan dan eerder, vertelde hij. “Het ging wel wat beter, ook al staan we nog redelijk ver achter de anderen. Maar ik ben iets tevredener.”

Eerder op de zaterdag eindigde Verstappen in de sprintrace in Qatar als vierde, achter winnaar Piastri, nummer twee George Russell en nummer drie Norris.

De stand in het WK voorafgaand aan de race is met betrekking tot de drie titelkandidaten als volgt: 1. Norris 396, 2. Piastri 374 en 3. Verstappen 371. Het betekent dat Verstappen sowieso voor Norris moet eindigen om bij de slotrace in Abu Dhabi nog kans te maken op de (vijfde) wereldtitel. Piastri, startend vanaf pole, zal op zijn beurt Norris voor moeten blijven om flink in te lopen en zijn kansen op de titel zo te vergroten.

