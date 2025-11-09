Lando Norris gaat de boeken in als winnaar van de Grand Prix van São Paulo, maar de absolute uitblinker heet Max Verstappen. Vanuit de pits gestart, vroeg gestopt door een lekke band en ondanks dat alles als derde (!) eindigen: ongekend. De Nederlander hield zowaar de schade beperkt in de strijd om de titel, hoewel Norris daarin de beste zaken doet.

De race in vogelvlucht:

RONDE 1/71: Polesitter Norris is goed weg, hij behoudt de leiding. De vanuit de pits gestarte Verstappen ligt na de openingsronde al zestiende. Dat komt mede doordat Lewis Hamilton een voorvleugel kapotrijdt op de achterkant van de bolide van Colapinto en omdat Gabriel Bortoleto in de muur gedrukt wordt door Lance Stroll. Voor de Braziliaan is het meteen einde (thuis)race. En: safety car!

RONDE 6/71: Het veld is weer onderweg, maar meteen gaat het mis in bocht 1. Piastri raakt Antonelli, die op zijn beurt Leclerc raakt. Het leidt tot een uitvalbeurt van die laatste, en tot een virtual safety car. Verstappen schuift op naar P13. Vooraan leidt Norris, met Piastri achter zich. Een tweestrijd is aanstaande.

RONDE 8/71: Verstappen komt de pits in en dat is niet zonder reden. Op de data is een vermoedelijke lekke band te zien, dus wisselt hij van de harde naar medium band. Vanaf de achttiende plek hervat hij de race, om vervolgens al snel daarna twee man in te halen.

RONDE 19/71: Slecht nieuws voor Piastri. De Australiër, vanaf P2 op jacht naar teamgenoot en titelrivaal Norris, krijgt een tijdstraf van tien seconden voor de clash met Antonelli. Ondertussen druppelen de coureurs de pits in voor een eerste stop. Verstappen, al eerder gestopt, schuift daardoor flink op: in ronde 22 ligt hij vierde.

RONDE 35/71: Daar is de pitstop van Norris, de Engelsman gaat naar de zachte band en dus gaat hij voor een tweestopper. Hij komt achter Verstappen terecht, maar een gevecht tussen het tweetal zit er niet in. Daarvoor zijn de banden van Norris te nieuw en die van Verstappen inmiddels 24 ronden oud. Die gaat zelf snel daarna naar binnen voor zijn tweede stop. Maar: met wederom medium zou de Nederlander zomaar eens de wedstrijd uit kunnen rijden. Is er dan toch een stunt mogelijk…?

RONDE 48/71: We hebben twee derde van de race achter de rug als Antonelli en Russell kort achtereen naar binnen gaan voor de tweede stop. Verstappen schuift daardoor op naar de tweede plek – als hij een eenstopper mogelijk kan maken, gaat hij ‘gewoon’ op het podium eindigen. Dat zou toch wat zijn.

RONDE 55/71: Na de pitstop van Norris, is Verstappen de nieuwe leider in de race. Maar het gaat niet lukken om de wedstrijd op medium uit te rijden. Dus komt hij binnen voor nieuwe zachte banden. Daarmee valt de Nederlander terug naar P4 achter Norris, Antonelli en Russell. Maar voor Piastri én met kansen op een podiumplaats.

RONDE 63/71: Verstappen is aangesloten bij Russell, de Nederlander zet via de buitenkant op fraaie wijze de inhaalactie in en dáár is P3 voor de Nederlander. Ongekend, ijs en weder dienende gaat hij op het podium eindigen. De top-tien op dit moment: Norris, Antonelli, Verstappen, Russell, Piastri, Bearman, Lawspm. Hülkenberg, Hadjar en Gasly.

RONDE 71/71: In de slotronde moet het dan gebeuren voor Verstappen in de jacht op de tweede plek van Antonelli. Het lukt net niet, maar de derde plek voor de Nederlander is ook al fenomaal gezien zijn problemen dit weekend én het starten vanuit de pits. Voor het tweetal komt Norris als eerste over de streep. Hij vergroot de voorsprong in het WK naar 24 punten op Piastri en 49 op Verstappen.

