Max Verstappen is derde in São Paulo! Na een desastreuze kwalificatie en een start vanuit de pitstraat reed de viervoudig wereldkampioen een meesterlijke inhaalrace op Interlagos. Met een uitgekiende strategie vocht Verstappen zich knap naar voren en wist hij de schade in het rijderskampioenschap te beperken. Rivaal Lando Norris won weliswaar zijn tweede race op rij, maar met de derde plaats houdt Verstappen zijn – zij het kleine – titelkansen levend.

“Dat was een hele, hele goede race”, complimenteerde Verstappen zijn team over de boordradio. In zijn cooldown-rondje benadrukte hij dat Red Bull – ook na een start vanuit de pitstraat – niet mag opgeven. “We moeten het op z’n minst blijven proberen.” Na afloop van de race toonde hij zich duidelijk tevreden. “Het was geen saaie race, er was genoeg actie op de baan”, reageerde hij opgelucht. “Vanuit de pitstraat moest ik natuurlijk behoorlijk wat auto’s inhalen, maar ons tempo was over het algemeen best wel sterk.”

“Dat ik vanuit de pitstraat op het podium kon eindigen, had ik natuurlijk nooit verwacht”, glunderde Verstappen vervolgens. “We reden nota bene lek in de openingsronden, waardoor we nog een pitstop moesten maken. Dit is een geweldig resultaat voor ons. Ik ben dan ook erg trots op iedereen in het team. Gisteren was een hele zware dag voor ons, maar we geven nooit op. Om na al die chaos slechts tien seconden verwijderd te zijn van de winnaar is ongelooflijk.”

LEES OOK: GP São Paulo: Verstappen steelt show met P3 na fabuleuze inhaalrace, Norris wint

Titelrivaal Lando Norris won ondertussen zijn tweede race op rij in São Paulo. Het verschil tussen beiden bedraagt op dit moment 49 WK-punten. Oscar Piastri bevindt zich nog altijd op de tweede plaats. Verstappen volgt op 25 punten van de Australiër.

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.