Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten in een korte bijdrage over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 1: verslaggever Frank Woestenburg, over baco in Canada.

Het is de zaterdagmiddag in Montréal. De kwalificatie voor de Grand Prix zit erop voor Max Verstappen, evenals alle andere verplichtingen na afloop. Datzelfde geldt voor ondergetekende. Het toeval wil dat we samen de paddock uitwandelen na een dag hard werken.

Journalisten

Terloops vraagt Verstappen hoe het gaat en of ik me een beetje vermaak in Montréal. “Leuke stad wel, hè?”, zegt hij erbij. Ik praat hem bij over de invulling van de avonden, waar we als journalisten nog wel eens afspreken voor een biertje of een bacootje om de stand van zaken in en buiten de paddock met elkaar te bespreken.

Het is Verstappen ten voeten uit. Want ondanks zijn successen op de baan toont hij altijd interesse in het wel en wee van anderen. En misschien is het verbeelding, maar aan de toon waarop hij het vraagt proef je bijna het verlangen om zelf ook ’s avonds even de stad in te gaan. Voor een bacootje, misschien wel twee.

Op zondagavond stapt Max Verstappen in zijn eigen vliegtuig, terug naar huis, met een tweede plaats op zak. Zou hij er aan boord nog een drankje op genomen hebben?

