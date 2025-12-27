Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten in een korte bijdrage over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 3: Gwen Kleverlaan over het vaderschap.

Lees hier onze andere ‘Max-momenten’

Eigenlijk kan ik niet één specifiek moment van Max Verstappen uit het Formule 1-seizoen aanwijzen, het is vooral één ontwikkeling die me de afgelopen tijd is opgevallen. Voor mij draait het om iets dat buiten de baan begint: dit is het jaar waarin Max vader is geworden. Een verandering die, zo wordt vaak gezegd, coureurs voorzichtiger maakt en soms zelfs een fractie langzamer. Maar juist dat cliché veegt Verstappen dit seizoen volledig van tafel.

Waar je zou verwachten dat de risico’s zwaarder wegen en de absolute scherpte misschien iets zou afnemen, gebeurt bij Max precies het tegenovergestelde. In de kwalificaties blijft hij rondentijden noteren waarvan je je afvraagt hoe hij ze überhaupt in elkaar draait. En in de races rijdt hij nog altijd op de limiet. Week na week laat hij zien dat hij, naar mijn mening, nog steeds de beste coureur van het veld is.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)