Een aanvankelijk redelijk belegen jaar krijgt door Max Verstappen alsnog een onverwachte wending. FORMULE 1 Magazine reisde ook dit seizoen bij diens wereldreis in zijn schaduw mee. Vijf redacteuren en drie columnisten in een korte bijdrage over hun persoonlijke herinnering aan Verstappen in 2025. Deel 2: columnist Noël Ummels, over de Nürburgring en meer.

Ik ben bepaald niet de enige die het mooi vind. Maar ja, ik ben ook zeker niet de enige die zo’n inhaalrace in Brazilië mooi vind. Vandaar dat ik toch maar voor de eerste optie ga: het uitstapje op de Nürburgring. Ik meen dat het Albon was die zei hoezeer het toont wat voor liefhebber Max vooral is. De spijker op z’n kop. Leuk al die miljoenen, maar alleen leuk als je ook lol hebt.

Niet voor niets stort Max zich in zijn vrije tijd ook op de virtuele autosport. En dus doorstond hij het toelatingsexamen voor de groene hel zonder ook maar een piep te geven dat hij zich daar te goed voor voelde, reed een race met de handrem erop en won toen de remmen los gingen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar in zijn geval volkomen logisch.

Jammer dat de huidige Formule 1-kalender nog nauwelijks ruimte biedt voor races ernaast. Je zou bijna gaan hopen dat het volgend jaar niets wordt met Red Bull en dat hij dan maar een weekendje overslaat voor Le Mans.

Ook dan geldt: winnen is niet vanzelfsprekend, maar in zijn geval volkomen logisch.

