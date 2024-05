Lange tijd leek het erop dat McLaren er in de sprintkwalificatie met de snelste tijd vandoor zou gaan. Maar toen in de laatste sessie de zachte banden eronder werden geschroefd, zakte het team door het ijs. En zo behaalde Max Verstappen, tot zijn eigen grote verbazing, de pole position in de sprintkwalificatie in Miami.

“Om eerlijk te zijn voelde het verschrikkelijk”, bekent de Red Bull-coureur na afloop. “Maar misschien was het voor iedereen lastig om de banden goed te laten werken. In SQ2 voelde het niet lekker aan en in SQ3 was dat niet anders. Ik ging nauwelijks beter op de zachte band, maar toch was ik eerste. Natuurlijk is het leuk om de snelste tijd neer te zetten, maar het was op de een of andere manier geen genot om in te rijden.”

“In de vrije training voelde het juist wel goed aan en had ik vertrouwen. In de kwalificatie was dat niet het geval”, aldus de regerend wereldkampioen. “Na de training had ik echt het gevoel dat we konden vechten voor de pole, maar dat voelde juist niet zo in de kwalificatie. Op de een of andere manier is het toch gelukt, maar ik weet niet wat er met de anderen is gebeurd in die laatste ronde.”