Lando Norris lijkt in Miami na Brazilië (2023) en China (twee weken geleden) af te koersen op een derde achtereenvolgende zege in de sprintkwalificatie. Maar in de finale verpest vriend en kwelgeest Max Verstappen zijn feestje. Tot grote verrassing van de wereldkampioen zelf. “Wat is er met die anderen gebeurd?

‘Gefeliciteerd Max, je staat op pole’, hoort Max Verstappen na afloop over de boordradio van zijn race-engineer GP Lambiase. Het blijft even stil. “Wat?”, antwoordt hij. “Ik ben er blij mee, hoor. Maar dit was een dramatische ronde. Wat is er dan met die anderen gebeurd?” Die geven op het moment supreme even niet thuis, of krijgen de zachtste band in de verzengende hitte niet aan de praat.

Een verrassing is het niet: Charles Leclerc draait als eerste de baan op wanneer de lichten in de pitstraat op groen zijn gesprongen. De Monegask heeft in de eerste en enige vrije training door een vroege spin in de Ferrari nauwelijks kilometers gemaakt. Desondanks overleeft hij na twaalf minuten, waarin alleen nieuwe mediumbanden gebruikt mogen worden, eenvoudig de eerste schifting.

Dat geldt niet voor Logan Sargeant, Alex Albon, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas en Pierre Gasly. Opvallend: de McLarens voeren met Lando Norris en Oscar Piastri het veld in de eerste sessie aan. De Britse renstal heeft voor de MCL38 van de Brit een uitgebreide update meegebracht, voor Piastri een lichte. De Australiër moet nog twee weken geduld hebben. Sargeant beleeft trouwens een primeur: hij wint voor het eerst een kwalificatieduel van collega Albon. De Thai is weliswaar sneller, maar zijn beste rondetijd wordt geschrapt vanwege track limits.

Norris bevestigt in de tweede sessie dat hij de voornaamste kandidaat is voor pole in het sprintnummer van zaterdag. De Brit, vorige week zaterdag nog gast van dj Martin Garrixx op Koningsdag in Amsterdam, is opnieuw en met afstand de snelste. In Mercedes’ garage kijkt teambaas Toto Wolff met een jaloerse blik naar de tijd van Norris. Voor zijn coureurs draait de sprintkwalificatie uit op een flater: George Russell en Lewis Hamilton liggen eruit, net als Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen. In de slotsessie rekent iedereen op Norris. Maar hij krijgt de (verplichte) zachtste band niet aan de praat, Verstappen wel.

