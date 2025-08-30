Samen met verslaggever Gerard Bos blikken we vanuit de paddock in Zandvoort terug op de zaterdag van de Dutch GP. Wat betekent de uitslag van de kwalificatie voor de race van morgen, zien we Verstappen sowieso op het podium? Verder duiken we in het feestgedruis in de fanzone met Mental Theo en hoe ziet het met de vos die het circuit onveilig maakte? Dit en meer in deze update, mis het niet!

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



