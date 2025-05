Als er iemand de kunst beheerst om na een safety car-situatie de leiding te vergroten, dan is het wel Max Verstappen. Neem de Grand Prix van Emilia-Romagna afgelopen weekend. De Red Bull-coureur zette daar op slimme wijze Oscar Piastri op het verkeerde been waardoor hij direct een gat sloeg en de race won. “Je moet net wat eerder accelereren in de bochten, maar dat kan ook fout gaan.”

Is het niet gewoon zo dat Piastri in Imola een beetje zat te slapen? “Nee, want als ik als tweede achter de safety car lig, dan let ik altijd wel op als er iemand voor mij wegrijdt”, verklaart Verstappen tijdens de mediasessie in Monaco. “Het probleem is de menselijke reactietijd. Die is zo’n twee tienden, dus je bent altijd later. En als je al later bent, dan trekt zich dat helemaal door. Daardoor verlies je automatisch al drie à vier tienden. Maar in sommige bochten kan het wel helpen als je daar net wat eerder accelereert ten opzichte van de anderen, dan pak je net even nog wat meer meters.”

“Maar dit kan ook fout gaan”, weet Verstappen uit ervaring. “Vorig jaar in Qatar probeerde ik dat ook, maar toen brak de auto uit en dat was even niet zo fijn op het rechte stuk. Dus het kan ook tegen je werken. Maar tot nu toe is het meestal wel goed gegaan.”

