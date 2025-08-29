Voor Max Verstappen draait het Formule 1-weekend in Zandvoort niet alleen om racen, maar ook om het vervullen van enkele commerciële verplichtingen. Zo verrichtte hij nog voor de eerste trainingssessies op het circuit voor sponsor Heineken de offiële opening van Café de Pitstraat.

De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing tapte symbolisch het eerste glas Heineken 0.0 bier. Verstappen is al enige tijd ambassadeur van het alcoholvrije biertje van Heineken.

Het nieuwe racecafé, gelegen in de fanzone van Circuit Zandvoort, biedt tijdens het weekend van de Dutch GP bezoekers de kans om mee te doen aan tapwedstrijden. De beste tappers winnen een exclusief bezoek aan de paddock. Volgens Jan Bosselaers, marketingdirecteur van Heineken Nederland, draait de Dutch Grand Prix ‘om bij elkaar komen en samen toeleven naar het evenement’. “Dat doe je het best met een vers getapt biertje, met of zonder alcohol, in de hand.”

