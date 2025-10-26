Max Verstappen finishte zondagavond in Mexico als derde achter Lando Norris en Charles Leclerc. Na afloop toonde Verstappen zich tevreden met het resultaat, zeker gezien een weekend dat op veel vlakken lastig verliep. “Ik had vooraf niet verwacht op het podium te staan”, bekende Verstappen tijdens de FIA persconferentie.

Max Verstappen staat in de WK-stand nu derde met 36 punten achterstand op de nieuwe WK-leider Lando Norris. Oscar Piastri staat één punt achter zijn McLaren-teamgenoot Norris. Er zijn nog vier races en twee sprintraces te gaan.

“Het is een groot gat”, erkende Verstappen. “Zoals ik eerder zei moet je perfecte weekenden hebben en die had ik hier niet. Statistisch gezien heb ik nog steeds kans. We moeten vanaf nu dan wel alle races winnen, anders gaat het sowieso niet gebeuren. Het wordt lastig, maar laten we kijken wat we op de andere circuits kunnen uitrichten Dit weekend laat duidelijk zien dat we niet overal even snel zijn en dat moeten we goed begrijpen.”

De volgende race is over twee weken in Brazilië.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.