Er komt een nieuwe lichting aan in de Formule 1 en tot dusver bewijzen ze dat ze direct snel zijn. Wat is het grote verschil tussen deze rookies en de oude garde? “De nieuwe generatie is vanaf jongs af aan opgeleid tot Formule 1-coureur”, zegt Jeroen Bleekemolen in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

“Dat zijn er heel veel en maar weinig halen het. Maar degenen die het halen, zijn gewoon heel goed”, aldus Bleekemolen. “In mijn tijd hadden we geen rijderscoach of data en reden we gewoon op gevoel. Bij de nieuwe generatie wordt alles tot in de kleinste details aangeleerd.”

Frank Woestenburg vult aan dat de jonge F1-coureurs racen alsof het een computerspelletje is omdat ze daar ook mee opgroeien. “Eén van de eersten die ik heb zien gamen, was Max Verstappen”, herinnert Bleekemolen zich. “Hij was mee met Jos toen we onderweg waren. Hij had een portable PlayStation met een Formule 1-spel en riep: ‘Hey papa, ik ga je van de baan rijden.’ Jos was onderdeel van dat spel en reed in de Minardi. Maar Max was toen al op de honderdste nauwkeurig.”

