Max Verstappen is populair in Brazilië, misschien wel meer dan ooit tevoren. Dat blijkt ook in aanloop naar de Grand Prix van São Paulo. Hoe dat kan, is de vraag. Ook voor hem. “Misschien dat de mensen een ander beeld van me hebben gekregen.”

Dat Verstappen een relatie heeft met Kelly Piquet, een gezinnetje zelfs en dus een hele schoonfamilie; het zal de Nederlander allicht helpen in de populariteit in Brazilië. Maar toch waren er jaren dat het publiek hem daar minder goed gezind was dan dit jaar en bijvoorbeeld vorig jaar. De vriendschap met Gabriel Bortoleto, Braziliaans F1-coureur, helpt vast mee.

“Ik ben altijd dezelfde persoon geweest, al sinds ik begon in Formule 1”, stelt Verstappen op de donderdag voorafgaand aan de Braziliaanse GP. “Maar ik merk ook wel wat verschil, inderdaad, bijvoorbeeld vorig jaar al. Toch ben ik niet veranderd, ik gedraag me ook niet anders. Misschien dat het beeld van mij is veranderd, de perceptie.”

Bijvoorbeeld door de vriendschap met Bortoleto. Verstappen heeft lovende woorden over zijn maatje uit Brazilië. “Gabi is een goede coureur, een talent, bezig aan een goed seizoen”, benadrukt Verstappen nog maar eens. “En hij is sowieso een vriend van me, dat hij Braziliaan is maakt voor mij niet uit. We werken ook samen, ik geef wel eens advies als hij vragen heeft.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.





