Max Verstappen heeft het design van zijn helm voor zijn thuisrace in Zandvoort gedeeld. Op social media zijn foto’s van de helm getoond via het account van Verstappen.com. ‘Bringing this one to Zandvoort’, staat erbij. Het is overigens geen nieuw design. De Dutch GP staat over anderhalve week op het programma. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull won de race in 2021, 2022 en 2023.

