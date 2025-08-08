De Grand Prix van Hongarije leverde een pijnlijk moment op voor Max Verstappen. Niet alleen bleef de Nederlander steken op P9, ook werd hij geklopt door Liam Lawson in een Racing Bulls. Coureur Jeroen Bleekemolen is van mening dat er nog meer in het vat zit voor het zusterteam van Red Bull. “Als Verstappen in die Racing Bulls zou rijden, staat hij zomaar op het podium”, stelt hij in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Bleekemolen verklaart zijn uitspraak door het verschil tussen Lawson en Verstappen aan te tonen. “Liam hebben we dit jaar naast Max gezien in de Red Bull en hij was kansloos. Hij kwam niet eens in de buurt. Natuurlijk is de RB21 moeilijk te besturen en voelt hij zich nu beter thuis in de Racing Bulls. Maar nogmaals: Max rijdt die auto naar het podium.”

Bleekemolen gaat nog een stap verder en is van mening dat Verstappen het ook beter zou doen dan de huidige coureurs bij de topteams. “In een Ferrari of een Mercedes doet Max mee voor de overwinning. In de McLaren zou niemand hem na de start nog terugzien.”

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.