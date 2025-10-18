Max Verstappen toonde zich zaterdagavond meteen na zijn superieure kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten uitermate tevreden over het behaalde resultaat: pole position. “De auto was heel sterk”, aldus Verstappen, die sprak van uitdagende omstandigheden, met name door de sterke en soms wisselende wind.

De viervoudig wereldkampioen kwam in Q3 van de kwalificatie bovendien niet meer aan een tweede run toe door een slordige inschattingsfout van het team. Verstappen kwam na het verstrijken van de tijd over de streep. Gelukkig voor hem bleef de misrekening zonder gevolgen. “Het was een beetje chaotisch met de outlaps van iedereen, maar gelukkig hadden we die tweede run niet nodig. Dit was een heel sterk resultaat”, zei hij op de grid in een eerste reactie tegen interviewer David Coulthard.

De omstandigheden in Austin waren listig, zo bevestigde Verstappen. “Het was heel warm en we hadden te maken met een sterke wind en met rugwind in de eerste sector, waardoor de auto downforce verloor. De auto bewoog daardoor meer, ook in vergelijking met vrijdag, waardoor je toch een extra marge moest inbouwen. Maar uiteindelijk was het een heel sterke kwalificatie.”

