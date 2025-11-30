Max Verstappen blijft ijzig kalm na de overwinning in Qatar, ook al is de titel nu weer in beeld. “Of ik het weer kan doen? We zullen zien, ik maak me er niet heel druk om.”

Verstappen heeft nog maar 12 punten achterstand op Norris (met beide zeven zeges) en hij heeft nu 4 punten voorsprong op Piastri. “Ik ben heel blij met de winst hier”, jubelde Verstappen logischerwijs. De keuze om binnen te komen tijdens de vroege safetycarperiode was de enige juist. “Een ongelooflijk goed besluit. Slim.”

De titelstrijd wordt volgende week dus beslist tijdens de slotrace in Abu Dhabi. “Het is mooi dat we in elk geval tot het einde meedoen. Ongelooflijk.”

