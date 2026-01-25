De ene Max Verstappen is de andere niet. In de Formule 1-wereld maakt hij al jarenlang de dienst uit, maar datzelfde doet hij in de theaterwereld. Als poppenmaker en poppenspeler trekt ‘de andere’ Max Verstappen al vijftig jaar aan de touwtjes. Letterlijk. “Een kinderdroom is uitgekomen.”

In editie 02/26 van FORMULE 1 Magazine staat een uitgebreid interview met poppenspeler Max Verstappen over zijn vak en zijn nog bekendere naamgenoot. Lees hieronder alvast een passage uit het verhaal.

Het is menigeen overkomen. De bezoeker die in de jacht op Formule 1-merchandise belandt op de website maxverstappen.nl komt bedrogen uit. Geen caps en shirtjes van Max Verstappen en Red Bull Racing, maar een uitgebreide gallerij van de meest uiteenlopende poppen aan touwtjes. Van handen, katten en olifanten tot koningin Máxima en Geert Wilders. Ja, écht.

In de wondere wereld van de poppenspelers geniet Max Verstappen een in de loop der jaren zorgvuldig opgebouwde reputatie. Daarbuiten is hij minder bekend, maar daar helpt zijn naam bij, met dank aan die andere Max Verstappen, die hem qua roem en bekendheid inmiddels ruimschoots heeft overtroffen.

In de beginfase van Verstappens racecarrière moest de poppenspeler even wennen aan het feit dat hij zijn naam moest delen. “Ik vond het even niet leuk, het voelde alsof mijn naam was gepikt. Maar dat gevoel is inmiddels helemaal weg en nu heb ik er juist iets speciaals bij. Ik zeg wel altijd tegen mensen: Ik was de eerste Max Verstappen.”

‘IJs meteen gebroken’

En hij ondervindt geregeld ook de voordelen van de bekende naam. “Wanneer ik bijvoorbeeld bij een officiële instantie kom en er een grapje over maak, is het ijs meteen gebroken.”

De twee Max Verstappens hebben elkaar (nog) nooit ontmoet. Toch weten ze van elkaars bestaan af. “Ik heb wel eens een like gehad van Max Verstappen op mijn Facebookpagina. Hij kent me dus blijkbaar wel. Althans, dat denk ik. Ik kan natuurlijk niet controleren of hij dat zelf heeft gedaan of iemand van zijn PR-team, maar ik vond het wel leuk.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Lees het volledige interview met poppenspeler Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.