Max Verstappen reageerde meteen na de finish bij de GP van Azerbeidzjan uitgelaten op zijn overwinning. “Wat een ongelooflijke race, we waren ‘on fire’. Het hele weekend is alles perfect verlopen”, jubelde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull al over de boordradio.

Voor Verstappen was het na Monza zijn tweede zege op rij. In Bakoe was hij het hele weekend de bovenliggende partij, hetgeen ook zaterdag al duidelijk werd met zijn knappe pole position tijdens een chaotische kwalificatiesessie. In de race leidde hij van start tot finish.

Meteen na afloop knalde in de pitlane ‘Smooth Operator’ uit de geluidboxen voor de verrassende nummer drie Carlos Sainz, kort voordat winnaar Max Verstappen nog even terugkeek op zijn eigen race. “Dit is ongelooflijk. De auto werkte goed. We hadden de hele race schone lucht, waardoor ik goed de banden kon managen. De windvlagen maakten het onderweg nog wel tricky, maar ik ben heel blij met deze overwinning.”

Of Verstappen zijn winning streak een vervolg kan geven, blijft ook voor hem de vraag. “De volgende race is Singapore, dat is weer een totaal ander circuit met hoge downforce. We gaan het zien.”

