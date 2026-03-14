Max Verstappen zegt altijd waar het op staat. En dus was zijn reactie na zijn achtste tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van China in lijn met wat hij de afgelopen twee dagen in Shanghai al zei. “Iedere ronde is een kwestie van overleven”, aldus Verstappen.

Net als tijdens de eerste sessies – VT1, sprintkwalificatie en sprintrace – kon Max Verstappen zaterdag tijdens de kwalificatie op het Shanghai International Circuit geen moment meedoen in de voorste gelederen. Na de sprintrace eerder op de dag (P9, na een dramatische start) was er in de garage van Red Bull nog wel driftig aan de bolide gesleuteld. “We hebben veel veranderd aan de auto, maar het heeft niets uitgemaakt. We zitten er heel ver vandaan. De auto is volledig undrivable. Iedere ronde is een kwestie van overleven”, stelde hij vast.

‘We verliezen op alle vlakken’

Verstappen: “De balans is echt ver te zoeken. Overstuur, onderstuur. We verliezen op alle vlakken. Ik kan niet eens pushen, de auto staat dat niet toe. Ik voel mezelf niet in controle. Vanaf lap 1 dit seizoen met de nieuwe regels heb ik geen enkel plezier beleefd aan de auto.”

In de sprintrace zaterdagochtend viel Verstappen bij de start ver terug, doordat hij niet goed wegkwam. De power van de motor liet te wensen over. “Ik hoop dat we iets kunnen fixen met de start, anders rijd ik morgen na de start weer op P20”, klonk het na de kwalificatie enigszins sarcastisch.

Hoge verwachtingen voor de race koestert Max Verstappen sowieso niet, bekende hij. “Ik sta nu achtste, dat is realsitisch waar we thuishoren nu. Dus het wordt een leuke race. Wellicht dat er banen komen die de auto wat beter liggen, maar als we ons niet drastisch verbeteren blijven we hoe dan ook het vierde team op de grid.”

