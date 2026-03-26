De relatie tussen Max Verstappen en de Britse pers is al wat langer allesbehalve optimaal te noemen. Donderdag voegde Max Verstappen daar een nieuw hoofdstuk aan toe door voor zijn mediasessie een Britse journalist van The Guardian weg te sturen. “Ik begin niet voordat hij weggaat”, stelde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull scherp.

De journalist in kwestie kreeg het vorig jaar na de slotrace in Abu Dhabi aan de stok met Verstappen, die daar uiteindelijk twee punten tekort kwam voor prolongatie van zijn titel. De Brit stelde hem de vraag of hij spijt had van het incident bij de GP in Barcelona met George Russell, die hij volgens de stewards bewust had aangereden. Verstappen ontving daarvoor een straf, waardoor hij negen punten misliep.

De vraag schoot Verstappen destijds al in het verkeerde keelgat. In Japan kreeg de moeizame relatie tussen de twee een staartje toen hij de journalist figuurlijk de deur wees. „Serieus? Vanwege de vraag in Abu Dhabi? Ben je daar zó boos om?”, vroeg de journalist nog. Waarna Verstappen bevestigend reageerde. “Ja, wegwezen.”

