Wat Max Verstappen precies verwacht van de F1-bolides in 2026, vindt – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Toto Wolff – nog lastig te zeggen. Dat stelt de Nederlander in Zandvoort, waar hij komend weekend aan het tweede deel van het seizoen begint. Maar of 400 kilometer per uur volgend jaar haalbaar is, zoals de Mercedes-teambaas opperde? Lachend: “Misschien de motor van Toto zelf.”

In Zandvoort maakt Verstappen op donderdag een frisse, gretige indruk. Hij heeft genoten van de zomerstop, bracht tijd door met vrienden, familie en natuurlijk zijn gezin. Maximaal presteren in de rest van 2025 is het doel; wat dat concreet aan resultaat kan opleveren, is moeilijk te voorspellen.

Het betekent niet dat de blik al volledig op volgend seizoen gaat. “Natuurlijk ben je ook daar heus al wel mee bezig, samen met het team. Als coureur ben je in de eerste plaats afhankelijk van wat het team bouwt, al kan ik altijd dingen aangeven over hoe ik het zou willen. Ik heb ook al in de simulator gezeten, maar dat zegt ook niet altijd alles. Ik hou me wat dat betreft op de vlakte, het heeft geen zin om heel positief of negatief te zijn.”

De opmerking van Toto Wolff dat auto’s in de F1 in 2026 misschien wel 400 kilometer per uur kunnen rijden, houdt ondertussen de gemoederen bezig in de paddock. Hoe de Nederlandse coureur ernaar kijkt? Verstappen, lachend: “Nou, misschien dat Toto’s motor dat kan…” Kortom: zo’n vaart zal het lettelrijk en figuurlijk volgens de viervoudig wereldkampioen niet gaan lopen.

