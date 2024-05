Ondanks dat de overwinning van Max Verstappen nooit echt in gevaar kwam tijdens de sprintrace in Miami, ziet de Nederlander nog een aantal punten waarop de RB20 beter kan worden afgesteld. “We hebben nog wat werk voor de boeg.”

“Ik kwam niet goed weg bij de start en daardoor moest ik Charles een beetje afremmen”, zegt de regerend kampioen na afloop van de sprintrace. “Na de safetycar kon ik het gat steeds iets vergroten. Maar het was allemaal nog niet perfect, dus we hebben we nog wat werk voor de boeg.”

“Een overwinning is goed en ik ben er blij mee, maar deze race geeft ons ook wat aanknopingspunten waar we nog wat kunnen verbeteren”, aldus Verstappen. De Red Bull-coureur geeft aan dat het nieuwe format van het sprintweekend hen nu wel de gelegenheid geeft om de auto nog een beetje aan te passen. “Hopelijk kunnen we de wagen nog wat verbeteren. Niet alleen voor de kwalificatie, maar met name voor de race.”

De kwalificatie voor de Grand Prix van Miami start vanavond om 22.00 uur (Nederlandse tijd).