Rinus van Kalmthout imponeerde afgelopen weekend in de IndyCar met een ijzersterke race en een welverdiende podiumplek. De Nederlandse coureur, al jaren actief in de Amerikaanse topklasse, liet zien dat hij tot de smaakmakers behoort. Maar hoe verhoudt het niveau in de IndyCar zich eigenlijk tot de Formule 1?

In de nieuwste aflevering van de podcast Formule 1 Paddockpraat bespreekt Jeroen Bleekemolen de krachtsverhoudingen tussen de twee racewerelden. “Het veld in de IndyCar is gewoon goed, maar misschien niet extreem goed. De top van de Formule 1 is beter dan de top van de IndyCar, dat durf ik wel te zeggen.”

Volgens Bleekemolen zouden rijders als Max Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri zich moeiteloos vooraan kunnen melden in de Amerikaanse serie. “Zet Max nu in een IndyCar en hij rijdt meteen vooraan. Dat geldt ook voor Norris en Piastri. Ze hebben toevallig daar ook een team van McLaren, dus het zou nog kunnen ook.”

De coureur haalt ook voorbeelden uit het verleden aan: “Fernando Alonso had zomaar de Indy 500 kunnen winnen bij zijn eerste deelname. En kijk naar Nigel Mansell, die in zijn eerste jaar in IndyCar direct kampioen werd.” Toch is Bleekemolen genuanceerd in zijn oordeel: “Ik denk dat het niveau qua rijders aan de top van de Formule 1 simpelweg hoger ligt. Maar dat doet niets af aan het feit dat er in de IndyCar ook fantastische talenten rijden, die ook in de Formule 1 hadden kunnen uitkomen.”

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de video van de podcast:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.