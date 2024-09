Met verslaggever Gerard Bos bespreken we in Paddockpraat Update de Grand Prix van Singapore. Van de overwinning van Lando Norris tot aan het taalgebruik van Max Verstappen. Ook werd het mogelijke vertrek van Daniel Ricciardo besproken. Zien wij hem nog terug in Austin?

Beluister de podcast hier op onze site of via Spotify of Apple Podcasts.

