De climax in de titelstrijd in de F1 Academy is in Las Vegas voor Maya Weug uitgelopen op een deceptie. De Nederlandse kon in het slotweekend van het seizoen nog kampioen worden, maar ze moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plek.

In de eerste van twee races in Las Vegas crashte Weug vrijdag al in de opwarmronde. Tot overmaat van ramp zag ze titelconcurrente Doriane Pin de wedstrijd winnen. De Française, die al met een voorsprong van negen punten was begonnen aan het laatste weekend, veroverde met een vijfde plaats in race twee vervolgens de titel.

In die tweede race had Weug nog wel theoretisch de kans om Pin in te halen, maar dat lukte niet. Wel sloot de coureur van Ferrari, rijdend voor MP Motorsport, positief af met een derde plek in race 2. Nina Gademan, de andere Nederlandse in de F1 Academy, eindigde in race 1 op het podium en in race 2 als zevende. In het eindklassement eindigde de coureur van Alpine als zesde.

