Na eerder de samenwerking al te zijn aangegaan met de Formule 1, heeft de LEGO Group nu ook een meerjarige deal gesloten met raceklasse F1 Academy. De bekende Deense speelgoedfabrikant staat vanaf 2026 met nieuw team LEGO Racing op de grid, met de Nederlandse Esmee Kosterman achter het stuur. Kosterman maakt zo meteen haar debuut als vaste coureur in de vrouwelijke opstapklasse.

De LEGO Group en de F1 Academy hopen met hun nieuwe samenwerking jonge fans, vooral meiden, te inspireren ‘door middel van creatief spel en representatie’. Naast het debuut van de LEGO Group – door middel van het nieuw opgericht LEGO Racing – in de F1 Academy, brengt de speelgoedfabrikant ook een nieuwe LEGO-set uit in samenwerking met de vrouwelijke raceklasse.

Debuut Kosterman

De bolide van LEGO Racing wordt in 2026 bestuurd door de Nederlandse Esmee Kosterman. De coureur mag zo haar voltijdsdebuut maken in de F1 Academy. Eerder dit jaar reed ze al voor het eerst in de opstapklasse, dankzij een Wild Card, tijdens het Grand Prix-weekend op Zandvoort. Kosterman werd eerder in haar racecarrière de eerste vrouwelijke coureur die in 2023 de Ford Fiesta Sprint Cup-series van de kartsport won.

De samenwerking tussen de F1 Academy en LEGO werd voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Las Vegas gepresenteerd door F1 Academy-voorzitter Susie Wolff en LEGO-marketingdirecteur Julia Goldin. “We zijn erg trots om de LEGO Group te mogen verwelkomen als officiële partner van de F1 Academy”, steekt Wolff van wal in het persbericht. “Deze samenwerking gaat niet alleen over de mogelijkheid om een F1 Academy LEGO-auto te bouwen, maar ook over het creëren van geloof in wat mogelijk is. We hopen dat elk jong meisje dat deze bouwstenen oppakt, meer ziet dan alleen een model. We hopen dat ze zichzelf ziet, haar potentieel en haar plaats in de wereld van de motorsport, of dat nu als fan, ingenieur, coureur of leider is.”

