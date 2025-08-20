Er is een reële kans dat hij ook volgende week bij de Dutch GP in Zandvoort weer even het veld zal aanvoeren. Nee, niet Oscar Piastri, Lando Norris of Max Verstappen, maar Bernd Mayländer. Inderdaad, de man achter het stuur van de safety car. Er zijn weinig coureurs die Max Verstappen zo vaak in hun spiegel hebben gezien…

Eerder had FORMULE 1 Magazine een uitgebreid interview met Bernd Mayländer, over zijn vak, zijn eigen carrière én over Max Verstappen. Hieronder een kleine passage uit dat artikel.

Als bestuurder van de safety car maakt de Duitser niet alleen al een kwart eeuw deel uit van de paddock, maar ook al tien jaar van het raceleven van Max Verstappen. De Nederlander is een van de vele grootheden die Bernd Mayländer al vaak in zijn spiegels zag als hij weer eens het veld aanvoerde om coureurs op veilige wijze over een circuit te loodsen. Als FIA-werknemer zal hij, zoals het hoort, te allen tijde neutraal zijn in zijn oordeel over welke coureur dan ook. Maar respect? Waardering? Dat heeft Mayländer hoe dan ook voor de regerend en inmiddels viervoudig wereldkampioen.

‘Max is heel open’

“Ik heb met iedereen wel eens contact, maar met betrekking tot de safety car is Max een van de coureurs die van tijd tot vraagt waarom iets ging zoals het ging, of het een volgende keer anders kan, et cetera. Hij is open, ik kan er met hem goed over praten. Daar hou ik van. Dat geldt wel voor meer coureurs. Vergeet ook niet dat ik veel coureurs ook vaak al ken vanuit Formule 2 en 3.”

Zelf Formule 1 halen, zat er als racecoureur voor Mayländer nooit in. Het was volgens hem ook ‘nooit echt realistisch’. Hooguit een droom dus? “Natuurlijk vond ik het mooi, maar ik had altijd al veel met de toerwagenklassen.” Geen wonder dus dat hij in de DTM belandde, zou je zeggen. “Ik weet nog hoe ik in 1994 een aanbod kreeg van Mercedes om DTM te gaan rijden als professioneel autocoureur. Geweldig.”

Mayländer kwam in die tijd daarin onder anderen Christijan Albers tegen. De Duitser boekte enkele mooie successen, niet in de laatste plaats de overwinning tijdens de 24 uur van de Nürburgring in 2000, om vervolgens in datzelfde jaar alsnog zijn Formule 1-debuut te maken. Maar dan dus als bestuurder van de safety car, op verzoek van wijlen Charlie Whiting, de oud-wedstrijdleider van de Formule 1.

