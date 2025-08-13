McLaren beschikt momenteel over een van de sterkste coureursduo’s in de Formule 1, met Lando Norris en huidig WK-leider Oscar Piastri. Dat scenario had er echter heel anders uit kunnen zien.

Piastri’s komst naar McLaren in 2023 volgde op een contractgeschil met Alpine. De Franse renstal ging ervan uit dat de Australiër zijn toekomst bij hen had veiliggesteld, maar de Contract Recognition Board oordeelde dat Piastri’s contract met McLaren rechtsgeldig was. Hierdoor debuteerde hij in de Formule 1 bij de Grand Prix van Bahrein in 2023.

Volgens voormalig wereldkampioen Emerson Fittipaldi stond McLaren destijds echter ook op het punt om een andere coureur aan te trekken: viervoudig IndyCar-kampioen Alex Palou. “Hij [Palou] was gecontracteerd door McLaren. Zak Brown wilde hem koste wat kost voor de Formule 1. Het stond al vast dat hij zou instromen, het zou niet Oscar Piastri zijn, maar Palou,” verklaarde Fittipaldi in de Pelas Pistas-podcast.

‘Palou wilde in IndyCar blijven’

Palou, die afgelopen weekend zijn vierde IndyCar-titel behaalde met Chip Ganassi Racing, had in 2022 een overeenkomst met McLaren. Volgens Fittipaldi liep het anders toen Palou besloot zijn loopbaan in de Verenigde Staten voort te zetten. “Hij vertelde me dat hij bij Ganassi in IndyCar wilde blijven, en toen lag de McLaren-kans voor Piastri weer open,” aldus Fittipaldi.

Opmerkelijk is dat Palou destijds zelf in een juridisch geschil verwikkeld was, vergelijkbaar met Piastri. Hoewel hij een contract had ondertekend met McLaren, maakte hij gebruik van een optie om bij Chip Ganassi te blijven na zijn kampioenschap in 2023. De wisselwerking tussen deze contractperikelen in zowel Formule 1 als IndyCar leidde ertoe dat McLaren uiteindelijk Piastri kon vastleggen.

