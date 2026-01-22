McLaren laat volgende week in Barcelona de allereerste testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen aan zich voorbij gaan. Dat vertelde teambaas Andrea Stella woensdag in Woking tijdens een bijeenkomst met de internationale media.

“We zullen bij de shakedown in Barcelona pas op dag 2 in actie komen, want we willen zo lang mogelijk doorwerken aan de ontwikkeling van de auto. Elke dag is er één”, aldus Stella. Dat betekent volgens de Italiaan niet dat er paniek of zorg is bij McLaren over de 2026-bolide. “Dit was altijd al ons plan, het is een bewuste keuze. Bovendien kun je maar op drie van de vijf dagen in actie komen als team en wij hebben ervoor gekozen om pas op de tweede dag te beginnen.”

Stella zegt blij te zijn met de ontwikkeling van de 2026-wagen tot nu toe. “We liggen op schema, kijken uit naar het nieuwe seizoen waar we als kampioen aan zullen beginnen. Dat zegt trouwens niets: iedereen begint weer op nul.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.