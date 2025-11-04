Ben jij een Ayrton Senna-fan? En heb je nog een plekje vrij in de garage? Goed nieuws: binnenkort gaat Senna’s McLaren MP4/6 onder de hamer. Het gaat om de wagen waarmee de Braziliaanse legende in 1991 zijn derde en laatste wereldtitel veiligstelde. Met dit specifieke chassis boekte hij bovendien zijn eerste thuiszege op Interlagos. Mocht je interesse hebben in de MP4/6, dan heb je uiteraard diepe zakken nodig. De waarde van deze bolide wordt op ruim 10 miljoen euro geschat.

De McLaren MP4/6 wordt aangedreven door een Honda V12-motor, goed voor bijna 800 pk. In 1991 namen Ayrton Senna en Gerhard Berger plaats achter het stuur van dit racemonster en bezorgden McLaren zowel de coureurs- als de constructeurstitel. Voor de bewierookte Braziliaan betekende het zijn derde en tevens laatste wereldkampioenschap in de Formule 1. In 1992 en 1993 reed hij nog twee seizoenen voor McLaren, voordat hij in 1994 de overstap maakte naar Williams.

In december gaat het chassis waarmee Senna de Grand Prix van Brazilië won onder de hamer. De bolide was dertig jaar lang in bezit van McLaren, waarna de erfgoedtak van het team de auto restaureerde en verkocht aan de huidige – en enige – particuliere eigenaar. Het gerenommeerde RM Sotheby’s verzorgt de veiling. Nick Wiles, autospecialist van het Canadese veilinghuis, benadrukt het belang van deze bijzondere auto. “Weinig figuren in de autosport hebben de wereld zo gegrepen als Ayrton Senna,” reageerde hij in een officieel persbericht.”

‘Het summum voor elke verzamelaar’

“Alles wat met hem te maken heeft – een helm, een overall, zelfs iets dat hij ooit heeft aangeraakt – is heilig voor verzamelaars”, voegde hij eraan toe. “Senna oversteeg de rol van coureur al lang vóór zijn tragische overlijden; hij werd een icoon. Maar zelfs binnen dat domein zijn er niveaus, en deze auto staat helemaal bovenaan. De McLaren MP4/6 waarmee hij zijn thuisrace in Brazilië won – in wat hij zelf de ‘zwaarst bevochten race van zijn leven’ noemde – vertegenwoordigt het summum voor elke Formule 1-verzamelaar. Het is moeilijk om je iets betekenisvollers of begeerlijkers voor te stellen.”

De veiling van de MP4/6 start op 8 december en sluit op 11 december. De geschatte waarde ligt tussen de 10 en 13 miljoen euro. Voor die tijd zal de auto ook te bewonderen zijn op aankomende veilingen van RM Sotheby’s in Londen en Abu Dhabi.

