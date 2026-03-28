Na de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan, die volledig gedomineerd wordt door Mercedes, is het Oscar Piastri die de schade beperkt en de McLaren op P3 zet. Suzuka beloont wie zijn pakket begrijpt en McLaren lijkt dit nu beter op orde te hebben. “We staan er goed voor dit weekend, maar hebben duidelijk nog niet de snelheid van Mercedes. Maar we komen dichterbij en dat is het belangrijkste.”
Dat McLaren überhaupt zo dicht in de buurt komt en sneller is dan de Ferrari’s, is opmerkelijk. De Australiër is er eerlijk over na afloop van de sessie: “De auto is niet veranderd sinds de vorige races. Hij voelt ook niet heel anders aan, maar ik denk dat dit circuit gewoon beter bij de wagen past.”
Piastri verklapt wel dat McLaren de Mercedes-krachtbron beter begint te begrijpen dan tijdens de vorige twee Grands Prix. “We hebben meer uit de motor kunnen halen en de boel wat geoptimaliseerd.” De vraag is nu of die optimalisatie ook in de race standhoudt. Antonelli en Russell vertrekken voor hem, maar Piastri is dichtbij genoeg om gevaarlijk te zijn. “Ik hoop dat we ze ook in de race bij kunnen houden”, sluit hij af met een glimlach.
De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.