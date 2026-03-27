Het team van McLaren heeft een lastige seizoensstart achter de rug. Waar de regerend wereldkampioenen vorig jaar uiterst dominant waren, kunnen Lando Norris en Oscar Piastri zich dit seizoen nauwelijks meten met Mercedes en Ferrari. In aanloop naar de GP van Japan benadrukt teambaas Andrea Stella de potentie van het huidige platform en de nauwe samenwerking met motorleverancier Mercedes. McLaren moet dit seizoen nog kunnen strijden om overwinningen.

“Ik denk dat de MCL40 heel veel potentie heeft”, verklaarde de Italiaan tijdens de officiële FIA-persconferentie. “Op dit moment komt onze auto, vergeleken met Ferrari en Mercedes, simpelweg grip tekort. In de bochten zijn we daardoor iets langzamer. Daarnaast denk ik dat we, in vergelijking met Mercedes, de motor nog niet optimaal benutten. We leren nog steeds hoe we de krachtbron kunnen optimaliseren en werken daarin nauw samen met Mercedes.” De afgelopen tijd werd gesuggereerd dat Mercedes – dat vooralsnog oppermachtig is in 2026 – belangrijke informatie achterhoudt voor de klantenteams. “Onze grootste beperking lag bij de planning”, lichtte Stella toe. “Het is ontzettend druk geweest en het is dan ook normaal dat je als klant nog enigszins achter de feiten aanloopt.”

“Samen met Mercedes zijn we nog steeds aan het leren over de nieuwe motor”, vervolgde hij. “Er wordt geen informatie achtergehouden en onze ingenieurs werken goed samen”, verzekerde de McLaren-teambaas. “We hebben de afgelopen twee jaar drie titels gewonnen met Mercedes-motoren, dus de relatie is uitstekend. Het gaat er vooral om de achterstand in te halen. Wat betreft het chassis weten we precies wat we moeten doen: upgrades doorvoeren die de aerodynamische efficiëntie verhogen.”

‘McLaren is sterker dan ooit’

Vooralsnog blijft Stella positief over de vooruitzichten. “We hebben er vertrouwen in dat McLaren dit seizoen kan meedingen naar podiumplaatsen en overwinningen. Het team is sterker dan ooit; het niveau van expertise en talent was nog nooit zo hoog”, vertelde hij trots. “Daarnaast hebben Norris en Piastri nog nooit zo goed samengewerkt. Er zijn genoeg redenen om optimistisch te zijn.” Mogelijk biedt ook de aankomende voorjaarsstop de kans om een inhaalslag te maken. “Laat ik vooropstellen dat we om de verkeerde redenen een pauze hebben”, aldus Stella, die zich ervan bewust is dat de races in Bahrein en Saoedi-Arabië geen doorgang vinden door de oorlog in het Midden-Oosten.

“Dat gezegd hebbende, is de voorjaarsstop een welkome onderbreking”, vervolgde hij. “Het geeft ons de mogelijkheid om onderdelen te produceren en samen met Mercedes te bekijken hoe we de motor optimaal kunnen benutten. Daarbij kan ook onze staf even op adem komen”, merkte Stella op. “We kijken terug op een van de meest intense winters die ik me kan herinneren. Bovendien belooft het weer een lang seizoen te worden, dus is het goed dat we even gas terugnemen. Zo kunnen we in Miami weer meestrijden in de voorhoede.”

