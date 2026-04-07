McLaren-teambaas Andrea Stella is trots dat Lando Norris en Oscar Piastri in 2026 nog steeds zo goed kunnen samenwerken. Vorig jaar ontstond er een felle strijd tussen beide coureurs, doordat ze allebei aanspraak maakten op de titel. Daarbij werd de onderlinge rivaliteit verder gevoed door de vermeende voorkeur van McLaren voor Lando Norris. Laatstgenoemde ging er uiteindelijk met de titel vandoor. In 2026 is de rust echter teruggekeerd, zo legt Stella uit.

Volgens Stella koesteren de coureurs geen wrok over de titelstrijd die zich in 2025 afspeelde. “Wat betreft de relatie tussen Oscar (Piastri, red.) en Lando (Norris, red.), ik heb daar de laatste tijd veel over nagedacht”, verkondigde hij tijdens het raceweekend in Japan. “Ik heb gezien hoe goed ze kunnen samenwerken. Beiden streden voor het wereldkampioenschap, hun allergrootste droom, en moesten het tegen elkaar opnemen. Toch blijven ze wederzijds respect tonen”, loofde de teambaas zijn coureurs.

“Als team hebben we daar misschien ook aan bijgedragen”, gaf Stella toe. “Maar tegelijkertijd – en dit geldt voor zowel Oscar als Lando – is dit gewoon wie ze zijn; dit is de reden dat ze voor McLaren rijden.” De Italiaan legde uit dat de mentaliteit van beide coureurs naadloos aansluit bij de filosofie van McLaren. “De samenwerking zou niet werken als we niet dezelfde waarden, mentaliteit en benadering van de autosport zouden delen. Persoonlijk ben ik dus erg trots op Lando en Oscar, vanwege de manier waarop ze momenteel samenwerken”, voegde hij eraan toe. “Zonder 2025 zou ik zeggen: ‘Laat maar zien hoe het gaat als jullie echt concurrenten zijn’, maar dat hebben we al gezien. Op dit moment ben ik gewoon trots en blij met wat ze doen voor McLaren en voor zichzelf.”

