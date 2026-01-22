Lando Norris en Oscar Piastri kunnen ook in 2026 ‘gewoon’ op een gelijkwaardige behandeling rekenen bij McLaren. “We handhaven de manier van werken van vorig jaar, onze filosofie van eerlijk omgaan met de kansen van beide rijders is onveranderd”, zegt teambaas Andrea Stella.

De Italiaan keek tijdens een persbijeenkomst van McLaren woensdag terug op de zogeheten ‘papaja-regels’ en de toepassing ervan in 2025. “Alles wat we doen, evalueren we. Onze raceprincipes, de interne strijd; over zulke dingen hebben we het intern ook veel gehad. Het heeft ertoe geleid dat we blijven bij een eerlijke behandeling van onze coureurs en dat we gaan voor een gelijkwaardige strijd.”

Toch zal er ook heus op bepaalde vlakken wat veranderen. “Er zijn dingen die je kunt finetunen, die je een volgende keer misschien net wat anders zou doen dan we deden”, aldus Stella, zonder verder in detail te treden. “Maar fundamenteel blijft onze insteek gelijk aan vorig seizoen.”

