Aston Martin-coureur Lance Stroll heeft hoge verwachtingen van volgend jaar, mede ingegeven door de eerdere komst van meesterontwerper Adrian Newey. Volgens de Canadees is Newey volledig in de ban van het ontwikkelen van de wagen voor 2026, wanneer de nieuwe technische reglementen in de Formule 1 van kracht worden. “Hij verkeert op dit moment in een soort trance.”

Newey trad op 1 maart 2025 in dienst als managing technical partner van Aston Martin, na zijn eerdere vertrek bij Red Bull Racing. Newey, die in het verleden wereldtitels behaalde met Williams, McLaren en Red Bull, richt zich bij Aston Martin volledig op de nieuwe 2026-reglementen. Daarbij horen onder meer actieve aerodynamica op de voor- en achtervleugel en nieuwe hybride motoren waarin elektrisch vermogen een grotere rol speelt.

‘Adrian Newey is zo gepassioneerd’

“Adrian is op dit moment, denk ik, in een soort trance, gefocust op het tekenen van de auto voor volgend jaar,” zegt Stroll tegenover Autosport. “Hij is zo gepassioneerd en enthousiast over de nieuwe regels. Wat geweldig is om te zien, is hoeveel passie, focus en inspanning daarin wordt gestoken. Hij tilt iedereen omhoog, creëert een gezondere cultuur binnen de fabriek en dat is behoorlijk bijzonder.”

De Canadese coureur benadrukt ook dat de erfenis van Newey binnen de Formule 1 een extra dimensie geeft binnen het team. “Hij doet dit al zo lang en hij heeft meer kampioenschappen gewonnen dan wie dan ook in dit paddock. Dat zegt eigenlijk genoeg.”

