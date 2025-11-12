Red Bull-teambaas Laurent Mekies prijst Yuki Tsunoda om zijn vriendelijke karakter. Ondanks deze lovende woorden heeft Red Bull nog geen definitieve beslissing genomen over wie het stoeltje naast Max Verstappen krijgt voor het komende seizoen, waardoor Tsunoda nog steeds in de race is voor een plek in het topteam.

“Hij is een ongelooflijk persoon”, zei Mekies in de Talking Bull-podcast. “Het meest oprechte, vriendelijke en gulle type. Hij is echt een vriend van mij. Zelfs als we elkaar bijna elk weekend zien, zou hij 100 kilometer rijden om met je te gaan eten.” Mekies benadrukte ook Tsunoda’s bijzondere ontwikkeling in de autosport: “Hij heeft een heel unieke carrière doorlopen. Hij heeft pure snelheid en maakte in zijn vierde jaar, terwijl veel coureurs stabiliseren, een enorme sprong. Het seizoen 2024 met Racing Bulls was indrukwekkend, gevolgd door een sterke start van 2025. Nu krijgt hij de kans om zich te bewijzen bij een topteam als Red Bull Racing.”

Tsunoda is nog steeds kandidaat voor het stoeltje naast Max Verstappen in 2026. De Japanner hoopt in de laatste drie Grands Prix van het seizoen te laten zien dat hij het stoeltje verdient. Hij heeft echter stevige concurrentie van Isack Hadjar. Bij het zusterteam Racing Bulls maakt Hadjar indruk in zijn eerste jaar; de Fransman behaalde zelfs een podium in Zandvoort. Red Bull maakt zijn keuze voor de coureurs van volgend seizoen bekend rond de Grand Prix van Abu Dhabi.

