Het nieuwe F1-tijdperk is begonnen en verslaggever Gerard Bos praat je bij vanuit de paddock in Melbourne. Mercedes heeft meteen de toon gezet en reed naar een 1-2 finish in de GP van Australië. En Max Verstappen? Die knokte zich van P20 naar P6 en pakte ook nog de snelste ronde. In deze aflevering nemen we je mee door de vijf belangrijkste verhalen van het weekend. En we behandelen de grote vraag: wat zeggen deze nieuwe auto’s ons over de rest van het seizoen?

Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Of bekijk de video van deze aflevering op YouTube. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Bekijk hier de video van Formule 1 Paddockpraat:



