Het was al enige tijd bekend, maar vrijdag bevestigde Mercedes officieel dat het vanaf 2026 weer exclusief verantwoordelijk zal zijn voor de levering van de Safety Car en de Medical Car in de Formule 1. Het merk zal bij elk raceweekend én tijdens de officiële pre-season tests in Bahrein de auto’s voorzien. Sinds 2021 deelden de Silberpfeile die verantwoordelijkheid met Aston Martin, maar aan die samenwerking komt na 2025 een einde.

Sinds 2022 vervult de Mercedes-AMG GT Black Series de rol van officiële FIA F1-Safety Car, terwijl de Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ dienstdoet als Medical Car. Beide modellen zijn niet alleen actief in de Formule 1, maar ook in de Formule 2, Formule 3 en diverse supportklassen. Het onderhoud van de voertuigen wordt tussen de races door verzorgd door Mercedes zelf, met technische ondersteuning vanuit Affalterbach.

2026 wordt bovendien een jubileumjaar voor Mercedes en de Safety Car. De samenwerking met de Formule 1 bestaat dan dertig jaar, nadat de Safety Car op 30 juni 1996 tijdens de Franse GP voor het eerst werd ingezet. Vorig seizoen werd in Austin al een andere mijlpaal bereikt, met de 500e race van Mercedes als officiële leverancier. Door de jaren heen zijn dertien verschillende modellen als Safety Car ingezet en acht als Medical Car. In maart volgt nog een bijzonder moment, wanneer vaste Safety Car-coureur Bernd Mayländer in Melbourne zijn 500e race afwerkt.

Aston Martin zwaait af

“Veiligheid is een absolute kernwaarde van ons merk en onze producten”, aldus Christoph Sagemüller, hoofd van Mercedes-AMG Motorsport. “Daarom leveren wij al sinds 1996 de Safety Car en Medical Car in de Formule 1. Vanaf 2026 zullen deze auto’s weer onze ster dragen bij alle F1-evenementen. Op deze manier blijven we actief bijdragen aan de veiligheid in de koningsklasse van de autosport. Voor Mercedes is de Formule 1 niet alleen een sportief platform, maar ook een omgeving waarin de prestaties, betrouwbaarheid en veiligheid van onze auto’s onder extreme omstandigheden zichtbaar worden.”

Aston Martin, dat sinds 2021 mede verantwoordelijk was voor de Safety Car, trekt zich terug uit die rol. De eerste inzet van het Britse merk leidde destijds tot discussie, omdat de Vantage die het team had geselecteerd zwaarder en minder krachtig was dan de AMG GT Black Series van Mercedes. Over de exacte reden van de breuk bestaat geen duidelijkheid. In een verklaring stelde Aston Martin dat de overeenkomst simpelweg ‘aan het einde van het seizoen 2025 is beëindigd.’ Het team benadrukte daarbij dankbaar te zijn voor de samenwerking.

