In de paddock werken veel mensen die als kind al bezeten waren van autosport en Formule 1. Erin Grocott (23) niet. Zij droomde over een carrière als danseres. Ballet, jazz en musicals bepaalden haar jonge leven. Totdat ze alsnog koos voor een wereld ‘met grote mannen en snelle auto’s’, zoals ze het zelf omschrijft.

De spannendste momenten tijdens een race zijn voor Erin Grocott de pitstops. Bij het team van de coureurs Logan Sargeant en Alexander Albon is zij verantwoordelijk voor de afstelling van de voorvleugel. En dus staat zij recht voor de auto als deze op hoge snelheid binnen komt rijden.

Iemand met gezond verstand zou zoiets niet snel doen, vermoedt de uit het Britse Elm afkomstige Grocott. Maar de kick is verslavend, vertelt ze.

‘Mijn smartwatch vraagt of ik okay ben’

Erin Grocott: “Mijn rol bij pitstops dit jaar is het afstellen van de voorvleugel. Als de auto tot stilstand komt, zit er een klein gaatje aan de rand van de voorvleugelklep waar je het pistool in moet steken om hem af te stellen. Daarna gaat het erom dat je uit de weg gaat zodat ze snel weg kunnen rijden.”

“De adrenalinestoot die je krijgt als de auto op je afkomt is enorm. Als ik na een pitstop weer ga zitten, vraagt mijn smartwatch meestal of ik okay ben omdat mijn hartslag zo hoog wordt! Tijdens de rest van de race moet je constant alert zijn omdat je nooit weet of er een safety car komt of dat je een teken van de pitmuur krijgt om in actie te komen.”

