Vanuit Miami praten we bij met hoofdredacteur André Venema. Wat maakt deze Grand Prix zo speciaal en waarom slooft vrijwel elke coureur zich uit met een bijzonder helmdesign? Hoe zit het met de Miami vibes rondom het Hard Rock Stadium? Kunnen we dit weekend nog spektakel verwachten op de baan of wordt het een abc’tje voor Red Bull? En kloppen de geruchten over een vierde Grand Prix in Amerika? Dit en meer in deze update, mis hem niet!

(Klik hier voor Spotify, Apple Podcasts, Google podcast of YouTube)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."