Mick Doohan werd als motorcoureur in de jaren 90 vijf keer wereldkampioen in de 500cc. In die tijd had hij naar eigen zeggen goed contact Formule 1-coureurs als Michael Schumacher en David Coulthard, want hij was ook F1-fan. “En nu nog steeds”, aldus de vader van Alpine-testcoureur Jack Doohan. In gesprek over zijn zoon, de verschillen tussen MotoGP en F1 en meer.

Heb jij altijd al wat gehad met vier wielen en niet alleen met twee?

“Oh, zeker. Als motorcoureur volgde ik de Formule 1 al op de voet. Ik probeerde altijd zoveel mogelijk wedstrijden te zien, ik hoopte dan dat het niet samenviel met onze eigen races. Bovendien waren er veel coureurs in de autosport waar ik het goed mee kon vinden. Daar hield ik contact mee.”

Welke coureurs waren dat?

“Dan heb je het bijvoorbeeld over Michael Schumacher, een groot kampioen in zijn tijd. Ik had met hem wel contact, maar ook bijvoorbeeld heel veel met David Coulthard. We konden het goed met elkaar vinden. En nog steeds, David en ik zijn nog altijd bevriend. We komen elkaar in de paddock natuurlijk ook vaak tegen als ik bij een Formule 1 Grand Prix ben en hij ook.”

Je bent vijf keer wereldkampioen geworden in de 500cc, de voorganger van de huidige MotoGP. Hoe kijk je terug op die tijd?

“Het was zonder twijfel een hele succesvolle periode, dat mag duidelijk zijn (Doohan won de titel in vijf opeenvolgende seizoenen, van 1994 tot en met 1998, red.). Net als de Formule 1 en de rest van de autosport was en is ook de motorsport een mooie wereld. Ik heb fantastische herinneringen aan die tijd. De successen, de spannende wedstrijden en bijzondere momenten, een hele carrière lang. Met de vijf wereldtitels als hoogtepunt. Dat blijft je voor altijd bij.”

Wat voor verschillen en overeenkomsten zie je tussen de motor- en autosportwereld, of misschien wel de MotoGP en Formule 1 in het bijzonder?

“Twee en vier wielen, haha. Maar even serieus: verschillen heb je altijd, ook tussen vroeger en nu. Dus ook tussen de twee takken van sport: de kalender is anders, de opzet van een weekend bijvoorbeeld ook, de regels uiteraard. Maar uiteindelijk is het mooie dat we, of je nu van twee of vier wielen bent, allemaal een gedeelde passie hebben voor snelheid. Het zijn twee geweldige werelden. Ik geniet van Formule 1, al ben ik hier natuurlijk nu vooral als vader van Jack. Ik hoop dat mijn zoon het zo goed mogelijk doet, op dit moment bij Alpine. En dat hij een vaste Formule 1-coureur kan worden.”

Met jouw eigen ervaringen kun je hem ongetwijfeld tips geven?

“Dat denk ik, dat hoop ik tenminste. Ik wil, kan en moet hem natuurlijk niet gaan uitleggen hoe hij hard moet rijden in een auto, daar heeft hij zelf meer verstand van. Maar ik heb in mijn eigen loopbaan natuurlijk dingen geleerd waar hij misschien ook wat aan kan hebben. Wat zijn toekomst precies brengt, is nog niet duidelijk. Maar ik zal hem hoe dan ook steunen en helpen waar ik kan. En ik ben zijn grootste fan, zijn vader. Als hij moet rijden, ben ik nerveuzer dan toen ik zelf reed. Toen had ik controle, nu niet.”

Tot slot, je gaat ook naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Maar jouw motorsporthart ligt uiteraard in Assen.

“Ik was eind juni nog in Assen zelfs, tijdens de TT. Het is en blijft een prachtig evenement op een mooi circuit. Ik ben er ooit bijna mijn been kwijtgeraakt, maar ik heb in Assen ook veel successen gevierd. Dus ik kom er graag. Net als op het circuit van Zandvoort, een mooi en historisch autosportcircuit en met een geweldige Formule 1-sfeer.”

