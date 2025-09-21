Samen met verslaggever Gerard Bos blikken we vanuit Bakoe terug op een knotsgek Formule 1-weekend in Azerbeidzjan. Max Verstappen pakt pole én de zege, Oscar Piastri beleeft een rampweekend en Lando Norris slaagt er niet in om te maximaliseren. We hebben het over George Russell die ziek maar sterk naar P2 rijdt, Carlos Sainz die Williams naar het podium loodst en… jawel, de kat die de paddock op stelten zet. Alles wat je moet weten, hoor je hier!
