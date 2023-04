Anne Hoffmann, de hoofdredacteur van Die Aktuelle, is op staande voet ontslagen na het publiceren van een nep-interview met Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen liep eind 2013 ernstig hersenletsel op bij een skiongeluk. Zijn familie houdt zijn gezondheidstoestand sindsdien geheim.

Het Duitse tijdschrift gebruikte kunstmatige intelligentie om vragen te beantwoorden alsof het Schumacher zelf was. Dit werd aan het einde van de bijdrage alleen in kleine lettertjes vermeld. De uitgeverij van het blad heeft haar excuses aangeboden aan Schumacher en zijn familie en de directeur heeft Hoffmann per direct ontslagen. De familie Schumacher heeft aangekondigd naar de rechter te zullen stappen vanwege de publicatie.