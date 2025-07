Aan memorabele momenten geen gebrek in 75 jaar F1. Sommige met een traan, anderen met een lach, maar allemaal voor altijd in het collectieve geheugen gegrift. In deze serie delen betrokkenen uit de vaderlandse autosport hun favoriete herinneringen aan de rijke Formule 1-historie. DEEL 4: Nicky Catsburg.

Gevraagd naar zijn favoriete moment uit 75 jaar F1 moet Nicky Catsburg denken aan vroeger, aan vrienden en de ontknoping van een titelstrijd. “Ik kan kiezen uit twee momenten”, zegt de coureur zijn brood verdient met racen in de IMSA in de Verenigde Staten.

“Ik denk aan de beslissing in het kampioenschap in slotrace van 2008, in Brazilië. Het ging tussen Felipe Massa en Lewis Hamilton. We keken het op tv, met een groep vrienden. Die race had gewoon alles. Het was bizar, het ging om de titel en er gebeurde van alles in de laatste ronde. Hamilton werd kampioen, omdat hij Timo Glock op het einde nog inhaalde. En op tv zag je ondertussen de familie van Massa, die net als hem en vele anderen ervan overtuigd was dat hij de titel had gewonnen. Een bizarre race, die ben ik nooit vergeten.”

Maar Catsburg wil toch ook Verstappen noemen. “Namelijk de allereerste zege van Max, 2016. Ik zat live te kijken, het was al een bijzondere dag doordat hij zijn eerste wedstrijd reed na de promotie naar het grote Red Bull Racing. De manier waarop hij Kimi Räikkönen vervolgens in Barcelona achter zich wist te houden, plus het commentaar van Olav Mol erbij… Absoluut een mooie herinnering ook.”

