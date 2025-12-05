De Grand Prix van Abu Dhabi is voor Nico Hülkenberg de 250e uit zijn Formule 1-loopbaan. Ter gelegenheid daarvan verschijnt de Duitser met een speciaal ontworpen helm, waarin zijn lange carrière centraal staat.



Hülkenberg is al jaren een vertrouwd gezicht in de Formule 1-paddock. Hij maakte zijn debuut in 2010 en reed in zijn carrière over verschillende teams. Zo was hij actief voor Williams, Force India, Sauber, Renault en Haas. Rond de coronatijd was hij er enige seizoen tussenuit, maar toen maakte Hülkenberg naam met invalbeurten bij Racing Point en later Aston Martin. Het bijzondere was dat de hem al jaren voorspelde podiumplek al die tijd uitbleef. Tot dit seizoen, toen de Duitsers als derde finishte in de Britse GP op het circuit van Silverstone.

De speciale helm vormt volgens Hülkenberg een visueel eerbetoon aan zijn kwaliteiten: loyaliteit, professionaliteit en uithoudingsvermogen. Volgens Sauber vertelt de helm het verhaal van een rijder die nooit terugdeinsde voor lastige situaties, altijd is gerespecteerd in de paddock, gewaardeerd wordt door fans en die zijn snelheid nooit is verloren in de afgelopen jaren.



Hülkenberg zelf benadrukte de afgelopen maanden vaker dat hij nog altijd geniet van het vak én de competitie. Zijn 250ste start in de afgelopen vijftien (!) jaar onderstreept dat in het geval van de nu 38-jarige Duitsers. Volgend seizoen komen er nog meer races bij: hij is al verzekerd van een stoeltje bij Audi, het team waar Sauber in opgaat.

