Nico Hülkenberg geldt al jaren als een van de meest hechte collega’s van Max Verstappen. De Duitse coureur groeide op langs de Nederlandse grens en was in zijn jeugd regelmatig op Nederlandse kartbanen te vinden. Daardoor heeft Hülkenberg een bijzondere band met ons land én met de succesvolste Nederlandse Formule 1-coureur ooit. Tijdens de GP van Groot-Brittannië deed hij een boekje open over zijn connectie met Nederland én de vriendschap met Verstappen.

Hülkenberg komt uit het Duitse plaatsje Emmerich, onder de rook van Nijmegen en op steenworp afstand van de Nederlandse grens. In 2010 veroverde hij een F1-stoeltje bij Williams, waarna hij via verschillende stops bij Force India, Sauber, Renault én Haas uiteindelijk een belangrijke rol kreeg toebedeeld bij het huidige fabrieksteam van Audi. De nieuwe renstal koos met Hülkenberg voor een sterke Duitse inbreng, al is hij zijn nauwe banden met Nederland nooit vergeten. In 2024 liet Hülkenberg nog een speciale helm ontwerpen voor de Dutch GP op Zandvoort.

“Ik heb een sterke band met Nederland. Dat gaat terug tot mijn beginjaren in de autosport”, aldus Hülkenberg in gesprek met RN365. “Die jaren zijn me altijd bijgebleven. Ik voel gewoon dat er een bepaalde connectie bestaat.” Op de Nederlandse kartbanen maakte hij ook kennis met een jonge Max Verstappen. Beide coureurs deelden op een gegeven moment zelfs een raceteam. “Nou, Max (Verstappen, red.) en ik gaan ver terug. Ik weet niet eens hoelang we elkaar al kennen. Twintig à vijfentwintig jaar, eigenlijk al sinds onze karttijd, toen we allebei nog junioren waren.”

Samenwerking met Verstappen

“Hij was toen nog heel klein en we zaten in hetzelfde raceteam en dezelfde racewereld, dus we kennen elkaar al heel lang”, vervolgde Hülkenberg trots. “Ik denk dat we enorm veel respect voor elkaar hebben. Max is natuurlijk een ongelooflijk talent dat op zo’n jonge leeftijd al zoveel heeft bereikt. Het is gewoon ongelooflijk wat hij heeft gedaan en wat hij nog steeds doet.”

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Verstappen en Hülkenberg hebben binnen de Formule 1 nooit een team gedeeld. Na 2020, toen Red Bull op zoek ging naar een vervanger voor Alex Albon, verscheen de Duitser wel op de radar van de teamleiding. “Hij (Hülkenberg, red.) was zeker een optie”, zei voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko vorig jaar tegenover de Duitse tak van Sky Sports. De Duitser had op dat moment afscheid genomen van de sport, al had hij wel enkele succesvolle invalbeurten afgewerkt bij Racing Point. Uiteindelijk koos Red Bull voor Sergio Pérez, waarna Hülkenberg pas in 2023 zijn rentree maakte bij Haas.

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