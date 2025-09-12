Nico Hülkenberg heeft teamgenoot Gabriel Bortoleto op een opvallende manier geprezen. De ervaren Duitser kreeg dit jaar gezelschap van de Braziliaanse rookie bij het team van Sauber. Beiden hebben hun waarde al ruimschoots bewezen, nu de Zwitserse renstal meedingt naar de vijfde plaats in het wereldkampioenschap. In de laatste acht Grands Prix scoorde het team liefst 49 punten.

Na een moeizame start van zijn debuutseizoen begint Gabriel Bortoleto eindelijk zijn visitekaartje af te geven in de Formule 1. Sinds Sauber halverwege het seizoen upgrades doorvoerde, rijdt Bortoleto consistenter en zelfverzekerder. De resultaten spreken voor zich – de Formule 2-kampioen eindigt regelmatig in de top tien, met als beste resultaat een zesde plaats tijdens de GP van Hongarije. Ter vergelijking; in 2024 verzamelde Sauber slechts vier punten in het hele seizoen.

‘Printer met eindeloos veel inkt’

Nico Hülkenberg looft zijn 20-jarige teamgenoot. “Hij is een machine”, aldus de Duitser tegenover de media in Monza. “Hij rijdt zijn ronden als een printer met eindeloos veel inkt. Het is behoorlijk verbazingwekkend. Hij maakt nauwelijks fouten voor een rookie en doet het gewoon heel goed. Hij is sterk en maakt een steile leercurve door. Ik kan alleen maar zeggen dat hij er een is voor de toekomst.”

Bortoleto reageerde dankbaar op de lovende woorden van zijn teamgenoot. De Braziliaan gaf toe dat hij tegen het duel met Hülkenberg had opgezien. “Ik keek altijd naar hem en dacht: ‘Die kerel is zo snel'”, reageerde hij op de complimenten. “Toen ik hoorde dat ik zijn teamgenoot zou worden, dacht ik eerlijk gezegd: ‘Dat wordt lastig.’ Ik wist dat ik op een hoger niveau moest gaan racen. Uiteindelijk zit het heel dicht bij elkaar tussen ons, zeker als je naar de data kijkt. Bovendien zijn de marges in het middenveld dit jaar zo klein dat elke milliseconde telt.”

